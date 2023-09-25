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Вяльбе — Дзюбе про шоу: не надо до дна опускаться, это уже дно

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратилась к нападающему "Локомотива" Артёму Дзюбе.
Фото: РИА Новости
"Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу... Не надо до дна опускаться, это уже дно", — сказала Вяльбе.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний спортсмен принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его соглашение с московской командой рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год.

Источник: РИА Новости.


Дзюба Локомотив
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