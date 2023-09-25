"К сожалению, мы уже второй матч проигрываем дома, пропуская на последних секундах. Не скажу, что это тенденция, но нехороший звонок и точно неприятно", — сказал Кержаков.
В нынешнем сезоне 36-летний вратарь принял участие в 10 матчах, в которых пропустил восемь мячей и пять раз сыграл "на ноль". Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.
Источник: "Матч ТВ".
Михаил Кержаков: "Зенит" уже второй матч проигрывает дома, пропуская на последних секундах
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался после поражения от "Локомотива" (1:2) в 9-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"