По сведениям источника, Медведев обвинил игроков "Зенита" в том, что они не сражаются в матчах и не отдают себя игре полностью. Сейчас "Зенит" занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Оренбургом".
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова.
Журналист Карпов: Медведев устроил разнос игрокам "Зенита" после поражения от "Локомотива"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев остался недоволен игрой команды в матче 9-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2).
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев