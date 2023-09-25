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Журналист Карпов: Медведев устроил разнос игрокам "Зенита" после поражения от "Локомотива"

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев остался недоволен игрой команды в матче 9-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:2).
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
По сведениям источника, Медведев обвинил игроков "Зенита" в том, что они не сражаются в матчах и не отдают себя игре полностью. Сейчас "Зенит" занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В следующем туре команда сыграет на выезде с "Оренбургом".

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова.


Медведев Зенит
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