Как утверждает источник, московский стадион "Открытие Банк Арена", собственником которого является "Спартак", поменяет название с начала следующего года. Начиная с 1 января 2024 года арена будет называться "Лукойл Арена". Отметим, что эта смена нейминг-спонсора домашнего стадиона "красно-белых" за 10 лет.
Напомним, в августе 2022 года прежний владелец "Спартака" Леонид Федун сложил с себя управленческие полномочия. 100% акций клуба приобрела компания "Лукойл". После девяти сыгранных туров РПЛ команда Гильермо Абаскаля располагается на четвертом месте в таблице, имея в активе 16 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 5 очков.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": домашний стадион "Спартака" сменит название с 1 января 2024 года
Домашняя арена московского "Спартака" сменит свое название с 1 января 2024 года.
Фото: ФК "Спартак"