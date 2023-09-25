После финального свистка 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"
– Что значит: "А кто такой Семак"?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.
У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя, – цитирует Газзаева "СЭ".
Минувшей весной Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".
24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2). Хозяева открыли счет благодаря голу нападающего сборной Колумбии Матео Кассьерры в первом тайме. "Локомотив" добился волевой победы за счет точных ударов полузащитника Максима Глушенкова и защитника Наира Тикнизяна, который отличился в компенсированное время.
Газзаев: фразой про Семака Дзюба показал себя недалеким человеком и унизил сам себя!
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев, который привел "армейцев" к победе в Кубка УЕФА в 2005 году, отреагировал на фразу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес наставника "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"