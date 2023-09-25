После финального свистка матча 9-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"
– Дзюба прилично ошибся. Он всех пообнимал, за исключением Семака. Такое недопустимо – это чистая показуха. Семак – хороший, культурный человек. Зря Артем так сделал. Если он станет тренером, обязательно споткнется на этих же делах. Видимо, между ними был какой-то вулкан конфликта, – приводит слова Шуплякова Sport24.
В апреле текущего года Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ-2022/23 между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в семи из девяти игр "Локомотива" в чемпионате России. На счету 35-летнего нападающего два забитых мяча и две голевые передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета будущего года и предусматривает опцию продления сотрудничества. После победы над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 15 очков и поднялась на шестое место в таблице Премьер-Лиги. В ближайшем туре РПЛ в субботу, 30 сентября, "железнодорожники" на своем поле примут "Пари Нижний Новгород".
Детский тренер Дзюбы – о фразе про Семака: зря Артем так сделал, это чистая показуха
Александр Шупляков, детский тренер нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы, осудил своего воспитанника за фразу в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Локомотив"