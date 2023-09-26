– То, что Джикия не выходит играть в старте, вряд ли скажется на атмосфере в команде. Когда ты выигрываешь, атмосфера всегда нормальная. Когда проигрываешь, то атмосфера меняется. Когда Бабич вышел первый раз на замену, я сразу сказал, что он точно будет основным игроком. Единственное – вопрос, что выбор пал на Джикию. Лично я ничего плохого в игре Георгия не видел.
Джикия не ошибался так, как это делал тот же Дуарте. Думаю, что Джикия и Бабич будут неплохо выглядеть в центре защиты вдвоем. Но то, что Бабич сейчас защитник номер один – это однозначно. Плюс он еще и гол забил. А у Джикии просто сейчас неприятный момент такой – и все. Когда команда выигрывает, тренер вряд ли будет что-то менять, – цитирует Мостового "Евро-Футбол.Ру".
В нынешнем сезоне Джикия принял участие в шести из девяти игр "Спартака" в чемпионате страны, не отметившись результативными действиями. Последнюю встречу РПЛ против "Динамо" (1:0) капитан "красно-белых" провел в запасе. Тандем в центре обороны москвичей составили серб Срджан Бабич и парагваец Алексис Дуарте.
После 9-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в таблице чемпионата России, набрав 16 очков. В минувшем туре "красно-белые" нанесли поражение "Динамо" в столичном дерби благодаря точному удару атакующего полузащитника Тео Бонгонда на седьмой минуте встречи. В ближайшем туре "Спартак" 1 октября на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Крылья Советов", которые идут вторыми в РПЛ.
Мостовой: Джикия не ошибался так, как это делал Дуарте. Бабич сейчас защитник номер один
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой порассуждал о конкуренции среди центральных защитников "красно-белых" за место в составе.
Фото: ФК "Спартак"