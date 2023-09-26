– Переход в другую ассоциацию – не такой простой процесс, как может показаться. Есть масса нюансов для самих участников соревнований. Выходя из одной ассоциации, надо быть четко уверенным, что в другой нас ждут. Кто даст гарантии? Все решается на конгрессе поднятием рук. Что будет, если договоренность на уровне руководства конфедерации, а страны голосуют потом против?
Футбол – давно не спортивная индустрия, а политика. Если представить, что мы решили все вопросы, проголосовали, и нас приняли, но где гарантия, что не повторится история с Польшей в отборе к ЧМ-2022? Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти на условиях простого члена. Наверное, предположу, что при потенциальном переходе мы должны играть ведущую роль. Предположу, что если заходить в Азию, то большим проектом, реформируя систему соревнований, – приводит слова Алаева "РБ Спорт".
Отечественные клубы и команды отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля прошлого года из-за событий на Украине. Ранее президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказал уверенность в том, что международный бан россиян продлится до окончания специальной военной операции РФ на территории Украины.
Генсек Федерации футбола Камеруна рассказал о том, что африканская сборная этой страны 12 октября проведет в Москве товарищескую игру с национальной командой России. Ранее сообщалось, что 16 октября национальная сборная России проведет еще один контрольный матч в рамках международной паузе. Планируется, что соперником команды Валерия Карпина станет Кения. По информации СМИ, встреча с высокой долей вероятности состоится на одной из арен на нейтральной территории в Турции. В предыдущей товарищеской игре россияне на выезде сыграли вничью со сборной Катара (1:1).
Алаев – о возможном переходе в Азию: футбол – давно не спортивная индустрия, а политика
Президент РПЛ Александр Алаев поделился личным отношением к возможному переходу РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
Фото: РФС