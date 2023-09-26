– Бабич играет хорошо – я сразу сказал, что он будет игроком основы. Почему вы не смотрите на слова людей, которые разбираются в футболе? Я бы мог и Дуарте посадить, который ошибается чуть ли не каждую игру. Парагвайский футболист – игрок агентства Абаскаля, он еще несколько раз ошибется и тоже сядет на лавку.
Абаскаль любит левоногих? Какая разница, что он любит? Поставьте его в "Факел" или "Урал" – я посмотрю, что он сделает там. Вы думаете, если Гвардиола возглавит "Уотфорд", он сделает его чемпионом? Да никогда в жизни! – цитирует 54-летнего специалиста "РБ Спорт".
После 9-ти сыгранных туров "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля занимает 4-е место в чемпионате России, набрав 16 очков. "Урал" идет восьмым в РПЛ, набрав 14 очков. "Факел" с 5 очками замыкает таблицу Российской Премьер-Лиги. В минувшем туре "Спартак" 23 сентября нанес поражение "Динамо" в столичном дерби благодаря точному удару атакующего полузащитника Тео Бонгонда на седьмой минуте встречи.
В перерыве 25-летний Максименко заменил в воротах "красно-белых" 29-летнего Селихова, который испытывал боли в спине. Во втором тайме воспитанник столичного клуба совершил несколько важных сейвов и был признан лучшим игроком дерби. В ближайшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля 1 октября на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Крылья Советов", которые идут вторыми в таблице.
Мостовой: поставьте Абаскаля в "Факел" или "Урал" – я посмотрю, что он сделает там
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о выборе защитников в стартовый состав "красно-белых" главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
Фото: "Чемпионат"