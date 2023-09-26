– Мы разговаривали с Ярошиком после ухода. Конечно, я поддержал его. Главное, чтобы у него все были здоровы. Семья важнее футбола. Я хотел бы, чтобы он работал дольше, но та ситуация с дочкой действительно была опасной. Дай бог, чтобы у него все было хорошо, – приводит слова 46-летнего чешского специалиста "СЭ".
Иржи Ярошик был утвержден в качестве нового главного тренера "Оренбурга" в июне 2023 года. Чех сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который отправился на повышение в московское "Динамо". Ярошик проработал в южноуральском клубе до августа, после чего было объявлено о прекращении сотрудничества с 45-летним специалистом "по семейным обстоятельствам". Дело в том, что грудная дочь тренера упала в лестничный пролет в одной из гостиниц Оренбурга, где проживала его семья.
"Оренбург" под руководством Ярошика выиграл всего один из семи матчей и потерпел 5 поражений. 22 августа клуб объявил о расставании с Ярошиком и назначении Давида Деограсии на вакантную должность. Во главе с испанцем южноуральцы выдали продолжительную беспроигрышную серию.
Личка: я поддержал Ярошика после ухода из "Оренбурга". Семья важнее футбола
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка, в прошлом сезоне возглавлявший "Оренбург", рассказал о беседе со своим соотечественником и преемником Иржи Ярошиком в южноуральского клуба.
Фото: ФК "Динамо"