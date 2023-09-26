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Полузащитник "Краснодара" Боржес: мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне

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Игрок "Краснодара" Кади Боржес поделился мнением по поводу нынешней ситуации в турнирной таблице.
Фото: ФК "Динамо"
- Замечательно находиться на первом месте в таблице, так и должно быть с этим клубом. Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне, - передает слова Кади Боржеса "РБ Спорт".

По итогам девяти стартовых туров "Краснодар" занимает первую строчку в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Ближайшие преследователи черно-зеленых - "Крылья Советов" и "Зенит", в активе которых 18 очков и 17 баллов соответственно.

27-летний бразильский атакующий полузащитник Кади Боржес перешел в "Краснодар" в январе 2023 года из азербайджанского "Карабаха". Футболист сыграл в составе "быков" 23 матча, записав в них на свой счет 7 забитых голов и 1 результативный пас.


Краснодар Боржес
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