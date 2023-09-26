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Вратарь "Ахмата" Шелия: мы вполне можем бороться за медали в РПЛ

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Голкипер грозненского "Ахмата" Георги Шелия считает, что чеченский клуб в этом сезоне РПЛ способен бороться за призовые места.
Фото: ФК "Ахмат"
– Реально ли повторить подвиг прошлого сезона и занять место в топ-5? Могу сказать, что все зависит только от нас. Если будем стабильно и четко делать то, что мы умеем, то можем не только пятое место занять — вполне можем и выше быть. Думаю, реально бороться за медали.

В девятом туре чемпионата России по футболу грозненский "Ахмат" в гостях сыграл против калининградской "Балтики". Встреча завершилась поражением чеченской команды со счетом 0:1. В настоящее время подопечные Святослава Ромащенко занимают десятое место в турнирной таблице. На их счету 11 набранных баллов.

В десятом туре Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" дома сыграет против московского "Динамо". Встреча состоится 1 октября.

Источник: "Матч ТВ"


Ахмат Шелия
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