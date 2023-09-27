"Все решило желание и целеустремленность. Стремление к победе. У "Зенита", видимо, его не было, раз они так расхлябанно играли. Видно было, что они играют вполноги, что действуют не в полную силу", — сказал Ненахов.
Спортсмен отметил, что в московской команде знают, как в стане действующего чемпиона России умеют создавать моменты и атаковать, однако в их очной игре этого не было показано. Ненахов отметил, что сейчас в РПЛ нет той доминации, которая была у "Зенита" в прошлые сезона, когда команда пять раз подряд становилась чемпионом страны.
Источник: "Известия".
Ненахов — о победе над "Зенитом": соперник играл вполноги, расхлябанно
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов прокомментировал победу над "Зенитом" (2:1) в 9-м туре РПЛ.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»