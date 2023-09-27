"Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне", — сказал Боржес.
Спортсмен отметил, что ему замечательно занимать первое место в турнирной таблице. Футболист считает, что это именно то, что заслуживает краснодарская команда.
Напомним, команда Владимира Ивича занимает в турнирной таблице первое место с 21 набранным очком в девяти турах. У "Крыльев Советов" (18) — второе место.
Источник: "РБ Спорт".
Боржес: Галицкий многое делает для "Краснодара". Хотим выиграть чемпионство
Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес высказался о президенте команды Сергее Галицком.
Фото: РБК Спорт