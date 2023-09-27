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Боржес: Галицкий многое делает для "Краснодара". Хотим выиграть чемпионство

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Полузащитник "Краснодара" Кади Боржес высказался о президенте команды Сергее Галицком.
Фото: РБК Спорт
"Президент клуба делает очень многое для нас, для всего клуба. Мы хотим выиграть чемпионство в этом сезоне", — сказал Боржес.

Спортсмен отметил, что ему замечательно занимать первое место в турнирной таблице. Футболист считает, что это именно то, что заслуживает краснодарская команда.

Напомним, команда Владимира Ивича занимает в турнирной таблице первое место с 21 набранным очком в девяти турах. У "Крыльев Советов" (18) — второе место.

Источник: "РБ Спорт".


Боржес Галицкий Краснодар
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