"Я уверен, что другие клубы в скором времени догонят "Краснодар" в турнирной таблице. "Зенит" и "Спартак" точно догонят "Краснодар". Я не являюсь болельщиком ни одной из команд. Я оцениваю шансы на чемпионство, исходя из того, что я вижу", — сказал Мостовой.
Мостовой отметил, что помимо вышеназванных команд, претендентами на победу в чемпионате России также является "Динамо". "Краснодар" находится наверху потому, что на старте сезона показывает самый стабильный результат, однако сейчас коллектив Ивича оторвался от ближайшего конкурента на два очка, поэтому одна или две победы могут свести на нет любую фору.
Источник: Betonmobile.
Александр Мостовой: уверен, что другие клубы в скором времени догонят "Краснодар" в турнирной таблице
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о нынешнем сезоне чемпионата России.
Фото: Елена Никитченко/ТАСС