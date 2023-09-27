"Да, я жалел об уходе. Думаю, что год сложился бы для меня намного лучше. Но если сейчас так подумать, то это рост. Опыт. Вообще жалеть ни о чем не надо. В карьере футболиста жалеть не надо, все это что-то нам дает", — сказал Сарвели.
25-летний Сарвели минувший сезон провёл в составе "Сочи". За сочинскую команду в 32 матчах у нападающего пять голов и результативная передача. Сейчас спортсмен выступает за московский "Локомотив", в составе которого забил гол в семи встречах.
Источник: "РБ Спорт".
Сарвели: да, жалел об уходе из "Крыльев". Год сложился бы для меня намного лучше
Нападающий "Локомотива" Владислав Сарвели признался, что жалел о переходе из "Крыльев Советов" в "Сочи".
Фото: ФК "Крылья Советов"