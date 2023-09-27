Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СоколЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Текстильщик
1 - 3 1 3
РодинаЗавершен
Ротор
1 - 0 1 0
АланияЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
2 - 2 2 2
ХетафеЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
ЖиронаЗавершен
Реал
2 - 0 2 0
Лас-ПальмасЗавершен
Кадис
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Валенсия
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен
Эмполи
1 - 0 1 0
СалернитанаЗавершен
Кальяри
1 - 3 1 3
МиланЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
Наполи
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм
Интер
0 - 0 0 0
Сассуоло1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Лестер Сити1 тайм
Брентфорд
0 - 1 0 1
Арсенал1 тайм
Челси
0 - 0 0 0
Брайтон1 тайм
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм

Осинькин: "Спартак" всегда является фаворитом в матче с "Крыльями"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями о предстоящем матче своей команды с московским "Спартаком" в рамках 9-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Все команды можно обыгрывать. Не глядя даже в таблицу, "Спартак" всегда в матче с "Крыльями" является фаворитом. Но мы будем максимально настроены, организованны. Постараемся взять максимальное количество очков, – передает слова Осинькина "Матч ТВ".

Матч девятого тура Российской Премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" пройдет 1 октября 2023 года. Его начало запланировано на 16:30 по столичному времени. Сейчас "волжане" имеют на своем счету 18 очков и занимают второе место, в то время как красно-белые с 16 баллами идут на четвертой позиции. Отметим, что последняя очная встреча между этими клубами, которая состоялась в июне текущего года, завершилась победой самарчан – 1:0.


Осинькин Крылья Советов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится