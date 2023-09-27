– Все команды можно обыгрывать. Не глядя даже в таблицу, "Спартак" всегда в матче с "Крыльями" является фаворитом. Но мы будем максимально настроены, организованны. Постараемся взять максимальное количество очков, – передает слова Осинькина "Матч ТВ".
Матч девятого тура Российской Премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" пройдет 1 октября 2023 года. Его начало запланировано на 16:30 по столичному времени. Сейчас "волжане" имеют на своем счету 18 очков и занимают второе место, в то время как красно-белые с 16 баллами идут на четвертой позиции. Отметим, что последняя очная встреча между этими клубами, которая состоялась в июне текущего года, завершилась победой самарчан – 1:0.
Осинькин: "Спартак" всегда является фаворитом в матче с "Крыльями"
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мыслями о предстоящем матче своей команды с московским "Спартаком" в рамках 9-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"