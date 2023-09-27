— Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборной. Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним.
27-летний Александр Головин в настоящее время является футболистом "Монако". В составе команды из чемпионата Франции российский хавбек выступает с 2018 года. Его действующее соглашение с "монегасками" рассчитано до июня 2026 года. В нынешнем сезоне Головин принял участие в шести матчах Лиги 1, в которых ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Отметим, что Александр играл вместе с защитником петербургского "Зенита" Марио Фернандесом в составе московского ЦСКА и в национальной команде России.
Источник: Sport24
Фернандес: Сашу Головина можно назвать русским Малкомом
Защитник "Зенита" Марио Фернандес ответил на вопрос о том, кто из российских футболистов больше всех похож на бразильского нападающего "Аль-Хиляля" Малкома.
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