"Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование", — сказал Ярошик.
Ранее сообщалось, что дочь известного чешского специалиста и футболиста сильно ударилась головой, и провела какое-то время в реанимации. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, однако Ярошик, который тогда возглавлял "Оренбург", был вынужден покинуть российскую команду, чтобы быть ближе к семье.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Ярошик — о состоянии своей дочери: все хорошо, но нужно раз в несколько месяцев проводить обследование
Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик рассказал о состоянии своей дочери.
Фото: личный архив