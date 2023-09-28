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Ярошик — о состоянии своей дочери: все хорошо, но нужно раз в несколько месяцев проводить обследование

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Бывший главный тренер "Оренбурга" Иржи Ярошик рассказал о состоянии своей дочери.
Фото: личный архив
"Мы сделали большое обследование. Слава богу, все хорошо. Сейчас нужно будет раз в несколько месяцев проводить обследование", — сказал Ярошик.

Ранее сообщалось, что дочь известного чешского специалиста и футболиста сильно ударилась головой, и провела какое-то время в реанимации. Сейчас её здоровью ничего не угрожает, однако Ярошик, который тогда возглавлял "Оренбург", был вынужден покинуть российскую команду, чтобы быть ближе к семье.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Оренбург Ярошик
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