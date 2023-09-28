"[Уважаю Эмери, но] мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как к сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов", — сказал Эменике.
Отметим, что нигерийский спортсмен завершил карьеру футболиста в 2019 году в составе бельгийского клуба "Вестерло". За московскую команду спортсмен выступал больше 10 лет назад.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эменике: Карпин относился ко мне как к сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине, с которым пересекался в московской команде.
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