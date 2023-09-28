Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
2DROTS
16:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
20:00
АлавесНе начат
Гранада
20:00
БетисНе начат
Осасуна
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
19:30
ФиорентинаНе начат
Монца
19:30
БолоньяНе начат
Дженоа
21:45
РомаНе начат

Эменике: Карпин относился ко мне как к сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался о наставнике "Ростова" Валерии Карпине, с которым пересекался в московской команде.
Фото: Getty Images
"[Уважаю Эмери, но] мне больше импонирует Карпин. Вот он относился ко мне как к сыну, поэтому на поле я выкладывался на 200 процентов", — сказал Эменике.

Отметим, что нигерийский спортсмен завершил карьеру футболиста в 2019 году в составе бельгийского клуба "Вестерло". За московскую команду спортсмен выступал больше 10 лет назад.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Эменике Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится