"Несколько раз писал ему в соцсетях, но он не отвечает. Не знаю почему. Может, не доходят сообщения или еще что-то... Но я все равно люблю Карпина", — сказал Эменике.
Спортсмен отметил, что ему очень нравилось тренироваться под руководством специалиста в московской команде. Эменике признался, что очень уважает Карпина, который во время совместной работы проявлял к нему много заботы и стал вторым отцом.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Эменике: Карпин не отвечает на мои сообщения в соцсетях, но я все равно его люблю
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике признался, что не может связаться с экс-наставником красно-белых Валерием Карпиным.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости