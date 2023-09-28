"Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста", — сказал Шпинев.
Агент добавил, что Джикия продолжает работать и играть в штатном режиме. Проблем по тематике контракта у сторон нет, всё отлично. Шпинев заявил, что больше не собирается комментировать никакую информацию.
Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продлить контракт с Джикией лишь в том случае, если тот пойдёт на существенное понижение зарплаты.
Источник: РИА Новости.
Агент: контракт Джикии? Попросил бы не реагировать на вбросы
Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, отреагировал на информацию о контракте футболиста.
Фото: ФК "Спартак"