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Агент: контракт Джикии? Попросил бы не реагировать на вбросы

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Вадим Шпинев, агент защитника "Спартака" Георгия Джикии, отреагировал на информацию о контракте футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
"Попросил бы не реагировать на вбросы, на источники, которые что-то утверждают, — есть клуб, есть представитель футболиста", — сказал Шпинев.

Агент добавил, что Джикия продолжает работать и играть в штатном режиме. Проблем по тематике контракта у сторон нет, всё отлично. Шпинев заявил, что больше не собирается комментировать никакую информацию.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продлить контракт с Джикией лишь в том случае, если тот пойдёт на существенное понижение зарплаты.

Источник: РИА Новости.


Шпинев Джикия Спартак
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