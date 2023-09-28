"Из наших легионеров никто не проявлял желание получить российское гражданство. У нас нет иностранцев (за исключением Бикфалфи), которые отыграли в команде больше пяти лет", — сказал Иванов.
Функционер отметил, что, если кто-то из иностранных футболистов выразит подобное желание, то клуб всячески поможет ему осуществиться.
В нынешнем сезоне "Урал", набравший 14 очков в девяти матчах, занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре команда сыграет в гостях с "Ростовом".
Источник: Sport24.
Президент "Урала": из наших легионеров никто не проявлял желание получить российское гражданство
Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что среди иностранных футболистов команды нет желающих на получение паспорта РФ.
Фото: ФК "Урал"