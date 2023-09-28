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Президент "Урала": из наших легионеров никто не проявлял желание получить российское гражданство

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Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что среди иностранных футболистов команды нет желающих на получение паспорта РФ.
Фото: ФК "Урал"
"Из наших легионеров никто не проявлял желание получить российское гражданство. У нас нет иностранцев (за исключением Бикфалфи), которые отыграли в команде больше пяти лет", — сказал Иванов.

Функционер отметил, что, если кто-то из иностранных футболистов выразит подобное желание, то клуб всячески поможет ему осуществиться.

В нынешнем сезоне "Урал", набравший 14 очков в девяти матчах, занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре команда сыграет в гостях с "Ростовом".

Источник: Sport24.


Иванов Урал
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