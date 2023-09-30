"Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса", — сказал Романцев.
Специалист отметил, что тот факт, что Глушаков не спешит расставаться с футболом в 36 лет вызывает лишь уважение. Романцев пожелал удачи бывшему футболисту московского "Спартака", ныне выступающего за "Спартак" из Костромы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: не считаю Глушакова проблемным. Благодаря характеру он стал футболистом высокого класса
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о полузащитнике "Спартака" из Костромы Денисе Глушакове.
Фото: Дарья Исаева / CЭ