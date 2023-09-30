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Федотов поддержал Иванова, не назначившего пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Оренбургом"

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Известный арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод, произошедший в концовке 1-го тайма матча "Оренбург" - "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
Форвард "Оренбурга" Дмитрий Воробьёв уже в компенсированное время 1-го тайма упал на линии штрафной соперника после контакта с защитником питерцев Нуралы Алипом. Оренбуржцы настаивали на пенальти, но судья Сергей Иванов решил иначе.

По мнению Федотова, Иванов правильно рассудил этот эпизод.

"Иванов правильно продолжил матч, сначала футболист "Зенита" играл в мяч, а дальше произошёл игровой контакт. Ни о каком пенальти в ворота "Зенита" говорить не стоит", — цитирует Федотова "Чемпионат".


Зенит Оренбург Федотов И
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