Форвард "Оренбурга" Дмитрий Воробьёв уже в компенсированное время 1-го тайма упал на линии штрафной соперника после контакта с защитником питерцев Нуралы Алипом. Оренбуржцы настаивали на пенальти, но судья Сергей Иванов решил иначе.
По мнению Федотова, Иванов правильно рассудил этот эпизод.
"Иванов правильно продолжил матч, сначала футболист "Зенита" играл в мяч, а дальше произошёл игровой контакт. Ни о каком пенальти в ворота "Зенита" говорить не стоит", — цитирует Федотова "Чемпионат".
Федотов поддержал Иванова, не назначившего пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Оренбургом"
Известный арбитр Игорь Федотов разобрал эпизод, произошедший в концовке 1-го тайма матча "Оренбург" - "Зенит".
Фото: "Чемпионат"