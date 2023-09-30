Встреча закончилась со счётом 3:1. Оренбуржцы уступали в счёте, но сумели забить трижды.
"Я в первую очередь хочу сказать спасибо футболистам. И тем, кто играет, и тем, кто был на скамейке запасных. Все они очень хорошо работают на тренировках, результат в играх виден. И ещё спасибо болельщикам.
В перерыве мы поговорили с футболистами. Я сказал им, что первые 15 минут будут очень важны. Было важно спокойно играть и контролировать мяч. "Зенит" очень хорошо владеет мячом. Нам было важно играть в наш футбол, это удалось", - сказал Деограсия в эфире "Матч ТВ".
Тренер "Оренбурга" Деограсия: было важно играть в наш футбол с "Зенитом"
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"