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Мантуан: матч с "Оренбургом" получился провальным

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Форвард "Зенита" Густаво Мантуан высказался о матче 10-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"
Встреча закончилась победой оренбуржцев со счётом 3:1. Мантуан признал, что у его команды не получилась игра.

"Матч получился провальным. Мы проиграли, упустили возможность набрать очки, они были очень важны для борьбы в чемпионате. Но не стоит жаловаться и сожалеть.

Мы сами видим ошибки, которые совершили. Надо над ними поработать, сделать выводы и избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра. Надо сосредоточиться на ней. И, конечно, нельзя забывать, что произошло сегодня", - цитирует Мантуана пресс-служба "Зенита".


Мантуан Зенит Оренбург
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