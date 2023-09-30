Встреча закончилась победой оренбуржцев со счётом 3:1. Мантуан признал, что у его команды не получилась игра.
"Матч получился провальным. Мы проиграли, упустили возможность набрать очки, они были очень важны для борьбы в чемпионате. Но не стоит жаловаться и сожалеть.
Мы сами видим ошибки, которые совершили. Надо над ними поработать, сделать выводы и избежать их в будущем. Уже через несколько дней следующая игра. Надо сосредоточиться на ней. И, конечно, нельзя забывать, что произошло сегодня", - цитирует Мантуана пресс-служба "Зенита".
Мантуан: матч с "Оренбургом" получился провальным
Форвард "Зенита" Густаво Мантуан высказался о матче 10-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: "Чемпионат"