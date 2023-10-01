"Пока Леонченко в "Локо" продления не будет? Наверное, да. У меня с ним нет никаких отношений", — сказал Шпинев.
Шпинев заявил, что с контрактами футболистов нет никаких проблем, а также посчитал, что его клиенты уйдут из команды позже, чем нынешний генеральный директор.
Источник: журналист Севастьян Терлецкий в телеграм-канале.
Агент Жемалетдинова и Миранчука: пока Леонченко в "Локо" продления контракта с ними не будет
Вадим Шпинев, агент полузащитников "Локомотива" Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, считает, что пока в команде остается генеральный директор Владимир Леонченко, продления контракта не будет.
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