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Галактионов – о фразе Дзюба про Семака: субординация по отношению к старшему должна присутствовать

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Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов отреагировал на скандальную фразу нападающего своей команды Артема Дзюбы в адрес наставника петербургского "Зенита" Сергея Семака.
Фото: "Чемпионат"
– Это не интервью, где он публично (говорит) … Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ни чью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать — это точно.

Напомним, 24 сентября в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Зенит" сыграл против московского "Локомотива". Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2. После игры нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба, который с 2015 по 2022 год выступал за команду с берегов Невы, прошел мимо журналистов. Один из них спросил форварда о взаимоотношениях с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Дзюба ответил следующим образом: "А кто это?"

Источник: "РБ Спорт"


Галактионов Дзюба Локомотив Семак Зенит
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