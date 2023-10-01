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Осинькин - о крупной победе над "Спартаком": нам важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле

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Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (4:0).
Фото: "СЭ"
- Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаем в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент. Большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.

"Крылья Советов" на своем поле разгромили столичный "Спартак" в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе самарской команды отметились вингер Бенхамин Гарре и нападающий Владислав Шитов. Также дубль на свой счет записал защитник Юрий Горшков, признанный по итогам встречи лучшим игроком матча. Таким образом подопечные Игоря Осинькина набрали 21 очко и уверенно занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидирующего "Краснодара" составляет на данный момент три балла.

Источник: "Матч ТВ"


Осинькин Крылья Советов Спартак
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