- Не смотрим ни на цифры, ни на рекорды. О них мы узнаем в прессе. Сейчас надо готовиться к следующим играм, идти дальше. Сложный момент. Большой счет, много залетело. Нам с тренерским штабом важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле. Все впереди. Нам есть в чем прибавлять. Даже в такой радостный день надо правильно смотреть вперед.
"Крылья Советов" на своем поле разгромили столичный "Спартак" в матче 10-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе самарской команды отметились вингер Бенхамин Гарре и нападающий Владислав Шитов. Также дубль на свой счет записал защитник Юрий Горшков, признанный по итогам встречи лучшим игроком матча. Таким образом подопечные Игоря Осинькина набрали 21 очко и уверенно занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от лидирующего "Краснодара" составляет на данный момент три балла.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин - о крупной победе над "Спартаком": нам важно найти слова, чтобы футболисты остались на земле
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (4:0).
Фото: "СЭ"