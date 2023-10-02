"Никто из игроков "Спартака" не захотел разговаривать? Это объяснимо: случилось болезненно поражение, и оно сказывается на настроении и на всем вообще", — сказал Джикия.
Капитан красно-белых отметил, что самарская команда была сильнее, отметив, что когда ты проигрываешь со счётом 4:0 на выезде, глупо говорить другие вещи. Джикия рассказал, что сегодня, 2 октября, команда сделает выводы по этому матчу.
Источник: Sport24.
Джикии — про 0:4 от "Крыльев: случилось болезненно поражение
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"