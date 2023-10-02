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Джикии — про 0:4 от "Крыльев: случилось болезненно поражение

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Никто из игроков "Спартака" не захотел разговаривать? Это объяснимо: случилось болезненно поражение, и оно сказывается на настроении и на всем вообще", — сказал Джикия.

Капитан красно-белых отметил, что самарская команда была сильнее, отметив, что когда ты проигрываешь со счётом 4:0 на выезде, глупо говорить другие вещи. Джикия рассказал, что сегодня, 2 октября, команда сделает выводы по этому матчу.

Источник: Sport24.


Крылья Советов Джикия Спартак
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