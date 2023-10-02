"Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты", — сказал Ещенко.
Ещенко отметил, что не смотрел матч, а узнал лишь финальный счёт и признался, что был удивлён такому результату. Андрей отметил, что после таких матчей команда обязана побеждать.
Источник: "Чемпионат".
Ещенко — о разгроме "Спартака": трудно сказать, кто виноват, тренер же не выходит на поле, играют футболисты
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал разгромное поражение команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"