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Ещенко — о разгроме "Спартака": трудно сказать, кто виноват, тренер же не выходит на поле, играют футболисты

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал разгромное поражение команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Кто виноват в разгроме? Сложно сказать, для этого нужно находиться внутри команды. Но тренер же не выходит на поле, играют футболисты", — сказал Ещенко.

Ещенко отметил, что не смотрел матч, а узнал лишь финальный счёт и признался, что был удивлён такому результату. Андрей отметил, что после таких матчей команда обязана побеждать.

Источник: "Чемпионат".


Ещенко Спартак Крылья Советов
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