"Красно-белые произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин", — сказал Жуков.
Жуков считает, что Осинькину удалось из команды без звёзд собрать коллектив, который идёт в зоне лидеров, чему можно только поаплодировать. Жукова также смутили замены, которые делал Гильермо Абаскаль по ходу матча, однако отметил, что и без них "Крылья" смотрелись сильнее.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Жуков: спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у их команды был такой тренер, как Осинькин
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался после поражения команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ОКР