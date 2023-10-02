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Жуков: спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у их команды был такой тренер, как Осинькин

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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик "Спартака" Александр Жуков высказался после поражения команды от "Крыльев Советов" (0:4) в 10-м туре РПЛ.
Фото: ОКР
"Красно-белые произвели просто жалкое впечатление. Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин", — сказал Жуков.

Жуков считает, что Осинькину удалось из команды без звёзд собрать коллектив, который идёт в зоне лидеров, чему можно только поаплодировать. Жукова также смутили замены, которые делал Гильермо Абаскаль по ходу матча, однако отметил, что и без них "Крылья" смотрелись сильнее.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Крылья Советов
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