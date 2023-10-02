"Мы, спортсмены, хотим побеждать всегда. И если я выйду на поле против сборной России, буду играть исключительно на победу. А так это огромная радость для меня. Наконец сыграть у себя дома против сборной России", — сказал Ондуа.
Напомним, спортсмен с ранних лет проживал на территории России и имеет гражданство этой страны. На клубном уровне спортсмен выступает за швейцарскую команду "Серветт", за которую в нынешнем сезоне в 11 матчах отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат".
Ондуа: наконец сыграть у себя дома против сборной России
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал факт проведения товарищеского матча со сборной России
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