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Ондуа: наконец сыграть у себя дома против сборной России

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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа прокомментировал факт проведения товарищеского матча со сборной России
Фото: Getty Images
"Мы, спортсмены, хотим побеждать всегда. И если я выйду на поле против сборной России, буду играть исключительно на победу. А так это огромная радость для меня. Наконец сыграть у себя дома против сборной России", — сказал Ондуа.

Напомним, спортсмен с ранних лет проживал на территории России и имеет гражданство этой страны. На клубном уровне спортсмен выступает за швейцарскую команду "Серветт", за которую в нынешнем сезоне в 11 матчах отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Источник: "Чемпионат".


Ондуа сборная Камеруна Сборная России
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