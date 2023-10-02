Как утверждает Opta Sports, команда Гильермо Абаскаля показывает худшую статистику при игре на стандартах. "Спартак" остается единственной командой после трети сезона Премьер-Лиги, которая еще не забила ни одного гола со стандартных положений без учета пенальти.
При этом по количеству мячей, пропущенных после розыгрыша стандартов, "красно-белые" делят последнюю строчку с "Сочи" – по 4. Москвичи трижды пропускали с непрямых штрафных ударов и еще один раз – с аута.
После 10-ти сыгранных туров РПЛ "Спартак" располагается на 5-м месте в таблице, набрав 16 очков и имея отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей – 14:16.
"Спартак" Абаскаля – единственная команда, не забившая голов со стандартов после трети сезона РПЛ
Московский "Спартак" остается единственной командой, пока не забившей ни одного мяча со стандартных положений в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"