– Испытываю только радостные, положительные чувства от своего первого вызова. Эмоции переполняют. Надеюсь закрепиться в сборной. Главная цель – попасть в национальную команду и как можно лучше себя там проявлять, закрепиться в основном составе.
Я в 18 лет получил российское гражданство и уже тогда хотел попасть в сборную России. Получается, мечта сбылась, – цитирует Харина Sport24.
28-летний крайний полузащитник "Ахмата" Евгений Харин родился в Эстонии. Он выступал в чемпионате этой страны до 2018 года. С августа 2018-го Харин неизменно выступает за грозненский клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7-ми матчах Российской Премьер-Лиги, отметившись результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 млн евро.
Сегодня, 2 октября, РФС официально объявил дату, место и время проведения товарищеской встречи между сборными России и Камеруна. Игра состоится в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арене". Стартовый свисток главного судьи прозвучит ровно в 19:00 по мск. Пресс-служба РФС также объявила список из 29 футболистов, вызванных на УТС национальной команды в октябре.
Отметим присутствие в составе национальной команды полузащитника "Монако" Александра Головина, хавбека "Гавра" Далера Кузяева и братьев Миранчуков. Впервые вызов получили автор дубля в ворота "Спартака" Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и полузащитник "Ахмата" Евгений Харин. Среди приглашенных футболистов отсутствуют Арсен Захарян из "Реала Сосьедад" и нападающий "Динамо" Константин Тюкавин, которые пропустили ряд матчей из-за болезней и травм.
Полузащитник "Ахмата" Харин – о дебютном вызове в сборную: эмоции переполняют
Полузащитник "Ахмата" Евгений Харин поделился эмоциями от своего дебютного вызова в национальную команду России на октябрьский сбор.
Фото: "Матч ТВ"