– Поможет ли "Динамо" невероятное давление на Абаскаля и информационный ад, который творится вокруг "Спартака"? Нам надо смотреть на самих себя. Проблемы "Спартака" – это проблемы "Спартака", пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы. Главная проблема – отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя.
Игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец?то забить больше соперника. Нам нужна именно победа, – приводит слова Лички "Матч ТВ".
В воскресенье, 1 октября, "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. В составе хозяев дубль оформил Юрий Горшков, который по итогам игры получил от Валерия Карпина дебютный вызов в сборную России. Также у волжан отличились Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.
После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Крупный проигрыш от волжан породил слухи о готовящейся отставке 34-летнего испанца с поста главного тренера команды. Кандидатами на замену называются Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич, который возглавляет лидера таблицы РПЛ "Краснодар".
В среду, 4 октября, "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье, 8 октября, "красно-белым" предстоит еще одно дерби с ЦСКА в чемпионате страны.
Личка: пусть "Спартак" сам решает свои проблемы. "Динамо" нужна именно победа
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России против "Спартака".
Фото: ФК "Динамо"