– Полагаю, что это действительно может свидетельствовать о том, что против "Спартака" не боятся играть на своем поле. К тому же можно даже допустить, что, проходи матч с "Сочи" на "Фиште", результат встречи мог бы быть другим. Но тут я хочу подчеркнуть, что трагедии в этом нет: сейчас турнирная таблица РПЛ позволяет проиграть матч со счетом 0:4, а победа в следующей игре вернет тебя в гонку.
Большое количество пропущенных мячей "Спартаком"? Не буду конкретизировать, но, как мне кажется, все хорошо понимают, с кого стоит спрашивать в данной ситуации. К сожалению, так сейчас происходит, – приводит слова 55-летнего специалиста RT.
В минувшие выходные "Спартак" потерпел разгромное поражение в Самаре от "Крыльев Советов" со счетом 0:4. После трети турнирной дистанции команда Гильермо Абаскаля опустилась на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Крупный проигрыш от волжан породил слухи о готовящейся отставке 34-летнего испанца с поста главного тренера команды. Кандидатами на замену называются Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Владимир Ивич, который возглавляет лидера таблицы РПЛ "Краснодар".
В среду, 4 октября, "Спартак" в гостях сыграет с "Динамо" в столичном дерби в рамках 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье, 8 октября, "красно-белым" предстоит еще одно дерби с ЦСКА в чемпионате страны.
Мостовой – о 22 пропущенных голах в 14 матчах "Спартака": все хорошо понимают, с кого стоит спрашивать
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал третье подряд поражение "красно-белых" в выездных матчах чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"