Ранее был опубликован список игроков, вызванных на октябрьские сборы. В список вошли 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор стартует 9 октября. Он завершится 16 октября.
12 октября в Москве на стадионе "Динамо им. Льва Яшина" российская команда проведёт товарищеский матч со сборной Камеруна.
Напомним, что ранее сборная России провела товарищеский матч с Катаром. Встреча закончилась со счётом 1:1.
После начала СВО российские команды и сборные отстранили от международных турниров. После этого россияне начали проводить лишь товарищеские матчи.
"На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно! Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной", — цитирует Газзаева "Чемпионат".
Валерий Газзаев поддержал выбор игроков Карпина на сбор национальной команды
Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выборе главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"