Об этом в эфире сообщил комментатор "Матч ТВ", работающий на этой встрече. По его словам, чёрная экипировка калининградского клуба сливалась с тёмно-синей формой соперника. В итоге судьи попросили гостей переодеться. В итоге гетры "Балтике" одолжил "Зенит".
В матче закончился первый тайм, после него счёт равный - 1:1. На 18-й минуте счёт в этой встрече открыл Иван Сергеев. А на 24-й минуте равновесие восстановил Кристиян Бистрович.
Футболисты "Балтики" вышли на матч Кубка России в гетрах "Зенита"
Футболисты "Балтики" вышли на матч Фонбет Кубка России с "Зенитом" в гетрах соперника.
Фото: ФК "Балтика"