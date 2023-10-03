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Футболисты "Балтики" вышли на матч Кубка России в гетрах "Зенита"

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Футболисты "Балтики" вышли на матч Фонбет Кубка России с "Зенитом" в гетрах соперника.
Фото: ФК "Балтика"
Об этом в эфире сообщил комментатор "Матч ТВ", работающий на этой встрече. По его словам, чёрная экипировка калининградского клуба сливалась с тёмно-синей формой соперника. В итоге судьи попросили гостей переодеться. В итоге гетры "Балтике" одолжил "Зенит".

В матче закончился первый тайм, после него счёт равный - 1:1. На 18-й минуте счёт в этой встрече открыл Иван Сергеев. А на 24-й минуте равновесие восстановил Кристиян Бистрович.


Балтика Зенит
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