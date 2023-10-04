— Тяжелая игра по многим причинам. Лучшего футбола мы сегодня не показали. При таких условиях побеждать тяжело. "Зенит" поздравляю с победой. Сегодняшняя обойма получила время для тонуса. Большую ротацию нет смысла делать.
Сегодня, "Балтика" провела свой очередной матч группового этапа Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Калининградская команда в Санкт-Петербурге сыграла против местного "Зенита". Подопечные Сергея Игнашевича потерпели поражение от сине-бело-голубых со счетом 1:2. Отметим, что свой следующий поединок "Балтика" проведет в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Она 7 октября дома сыграет против "Оренбурга".
Источник: "Матч ТВ"
Игнашевич – о поражении от "Зенита": лучшего футбола мы сегодня не показали
Главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о поражении своей команды от петербургского "Зенита" (1:2) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"