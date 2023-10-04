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Чавес: думал, что трансфер в "Динамо" сорвется

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Хавбек "Динамо" Луис Чавес рассказал, что его переезд в Россию мог сорваться.
Фото: Чемпионат.com
- В какой-то момент начались проблемы с "Пачукой" - были сложности с переводом денег. Не хотел бы вдаваться в детали - скажу лишь, что очень переживал. Все тянулось очень долго. В какой-то момент я даже подумал, что трансфер сорвется. К счастью, в конечном счете решение было найдено: "Динамо" перечислило мне деньги, а я выкупил свой контракт у "Пачуки".

Опорный полузащитник Луис Чавес в конце августа подписал контракт с московским "Динамо", перейдя из "Пачуки". Соглашение игрока со столичным клубом рассчитано на четыре года и включает опцию продления еще на один сезон. 27-летний мексиканец принял участие в четырех матчах в российской Премьер-лиге за "бело-голубых" и не отметился результативными действиями. Также на счету футболиста одна голевая передача в двух играх Кубка России. В общей сложности Чавес провел на поле в динамовской футболке 368 минут.

Сегодня, 4 октября, "Динамо" в текущем розыгрыше Кубка страны примет на своем поле "Спартак". Матч состоится на "ВТБ Арене", начало встречи в 16:45 по московскому времени.

Источник: "СЭ"


Чавес Динамо
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