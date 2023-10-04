– В "Спартак" нужно еще три вице-президента, три заместителя Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но все будет решать Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход! – цитирует Салихову Metaratings.
4 октября московское "Динамо" нанесло разгромное поражение "Спартаку" в домашнем матче 5-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Дерби состоялось на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:0 (2:0) в пользу "бело-голубых".
Два гола хозяева забили под занавес первого тайма. На 42-й минуте мяч влетел в ворота голкипера "Спартака" Александра Максименко рикошетом от бразильского хавбека Бителло после мощного удара нападающего Федора Смолова. Спустя 3 минуты полузащитник "Динамо" Даниил Фомин оказался первым на добивании и удвоил счет.
В компенсированное время дебютант хозяев Иван Зазвонкин оформил разгром "красно-белых". Благодаря этому результату команда Марцела Лички набрала 8 очков и сохранила за собой вторую строчку в таблице квартета D. "Спартак" с 12 очками обеспечил себе первое место в группе за 2 тура до финиша.
Зарема Салихова – о разгроме "Спартака": Станислав Саламович, Ваш выход!
Экс-член совета директоров "Спартака" Зарема Салихова отреагировала на разгромное поражение в кубковом дерби от "Динамо" (0:3), предложив кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Ференцварош"