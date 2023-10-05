— Мы всегда хотим побеждать. Проиграли принципиальную игру "Крыльям", которые на втором месте идут. Сейчас проиграли "Динамо" в дерби. Наверное, не надо никого увольнять. Нужно просто играть как команда.
Напомним, на минувших выходных в рамках десятого тура чемпионата России по футболу московский "Спартак" на выезде сыграл против самарских "Крыльев Советов". Красно-белые потерпели разгромное поражение от "волжан" со счетом 0:4. Сегодня в игре группового этапа Пути РПЛ Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля уступили столичному "Динамо" – 0:3. В связи с этим слухов о возможной отставке Абаскаля с поста главного тренера стало значительно больше.
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Спартака" Чернов – о возможной отставке Абаскаля: не надо никого увольнять
Защитник московского "Спартака" Никита Чернов отреагировал на слухи о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.
Фото: Getty Images