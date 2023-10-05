По сведениям источника, в компании также рассматривают двух бывших наставников команды — Станислава Черчесова и действующего главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина. Однако, если задачей станет выбрать одного из двух специалистов, они выберут Черчесова. В "Лукойле" нравится, как Черчесов умеет не выносить конфликты в прессу, а также впечатлены его работой в европейских командах. Также в пользу Черчесова говорит тот факт, что он находится в отличных отношениях с некоторыми представителями "Лукойла".
Источник: "РБК Спорт".
"РБК Спорт": руководство "Спартака" считает Черчесова приоритетным вариантом, нежели Карпина
Владелец "Спартака" "Лукойл" прорабатывает возможные варианты главного тренера на случай увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images