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"РБК Спорт": руководство "Спартака" считает Черчесова приоритетным вариантом, нежели Карпина

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Владелец "Спартака" "Лукойл" прорабатывает возможные варианты главного тренера на случай увольнения Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, в компании также рассматривают двух бывших наставников команды — Станислава Черчесова и действующего главного тренера сборной России и "Ростова" Валерия Карпина. Однако, если задачей станет выбрать одного из двух специалистов, они выберут Черчесова. В "Лукойле" нравится, как Черчесов умеет не выносить конфликты в прессу, а также впечатлены его работой в европейских командах. Также в пользу Черчесова говорит тот факт, что он находится в отличных отношениях с некоторыми представителями "Лукойла".

Источник: "РБК Спорт".


Черчесов Карпин Спартак Ростов
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