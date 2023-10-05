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Ненахов: предпосылок для продления контракта не было, но хочу остаться в "Локо"

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Защитник "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что хотел бы остаться в команде, но ещё не получал предложений по продлению контракта.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"Пока не было никаких разговоров и предпосылок для продления контракта. Хотел бы остаться в "Локомотиве", — сказал Ненахов.

Спортсмен заявил, что ожидает зимы и надеется, что в это время его представители начнут переговоры о продлении соглашения с командой. Отметим, что защитник играет за московскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.

Источник: Sport24.


Ненахов Локомотив
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