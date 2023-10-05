"Пока не было никаких разговоров и предпосылок для продления контракта. Хотел бы остаться в "Локомотиве", — сказал Ненахов.
Спортсмен заявил, что ожидает зимы и надеется, что в это время его представители начнут переговоры о продлении соглашения с командой. Отметим, что защитник играет за московскую команду с 2021 года. Соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
Источник: Sport24.
Ненахов: предпосылок для продления контракта не было, но хочу остаться в "Локо"
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов заявил, что хотел бы остаться в команде, но ещё не получал предложений по продлению контракта.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»