"Осуществить трансфер в "Спартак" зимой будет крайне сложно. "Вольфсбург" только приобрел игрока, вряд ли они захотят с ним расстаться", — сказал Пратес.
Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось, что московская команда полностью согласовала переход бразильского футболиста "Сассуоло" в свою команду, однако в последний момент итальянцы отказались сотрудничать с клубом из России. В итоге спортсмен переехал в чемпионат Германии.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Рожерио: осуществить трансфер в "Спартак" зимой будет крайне сложно
Винисиус Пратес, агент защитника "Вольфсбурга" Рожерио, исключил переход своего клиента в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
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