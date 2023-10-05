Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
19:45
Вест ХэмНе начат
Бетис
19:45
СпартаНе начат
Марсель
19:45
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
Вильярреал
22:00
РеннНе начат
Мольде
22:00
БайерНе начат

Агент Рожерио: осуществить трансфер в "Спартак" зимой будет крайне сложно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Винисиус Пратес, агент защитника "Вольфсбурга" Рожерио, исключил переход своего клиента в "Спартак" в зимнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
"Осуществить трансфер в "Спартак" зимой будет крайне сложно. "Вольфсбург" только приобрел игрока, вряд ли они захотят с ним расстаться", — сказал Пратес.

Напомним, в летнее трансферное окно сообщалось, что московская команда полностью согласовала переход бразильского футболиста "Сассуоло" в свою команду, однако в последний момент итальянцы отказались сотрудничать с клубом из России. В итоге спортсмен переехал в чемпионат Германии.

Источник: "РБ Спорт".


Рожерио Вольфсбург Спартак Бундеслига Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится