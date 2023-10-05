"Зелимхан пока не начал учить язык. Он осваивается. Все впереди", — сказал Алхнайе.
Отметим, что российский полузащитник перешёл в клуб "Аль-Вахда" на правах годичной аренды из "Зенита" без права выкупа. В двух матчах за новую команду он провёл на поле 40 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: Sport24.
Гендир "Аль-Вахды": Бакаев пока не начал учить язык
Генеральный директор "Аль-Вахды" Халид Алхнайе рассказал, что полузащитник команды Зелимхан Бакаев ещё не начал изучение языка.
Фото: ФК "Зенит"