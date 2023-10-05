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Гендир "Аль-Вахды": Бакаев пока не начал учить язык

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Генеральный директор "Аль-Вахды" Халид Алхнайе рассказал, что полузащитник команды Зелимхан Бакаев ещё не начал изучение языка.
Фото: ФК "Зенит"
"Зелимхан пока не начал учить язык. Он осваивается. Все впереди", — сказал Алхнайе.

Отметим, что российский полузащитник перешёл в клуб "Аль-Вахда" на правах годичной аренды из "Зенита" без права выкупа. В двух матчах за новую команду он провёл на поле 40 минут, не отметившись результативными действиями.

Источник: Sport24.


Бакаев Аль-Вахда
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