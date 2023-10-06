"Столько матчей в одной команде и на таком уровне — не только рекорд, но и спортивный подвиг. Этот рекорд лишний раз подчёркивает легендарность Акинфеева в российском футболе", — сказал Чанов.
Чанов отметил, что считает Акинфеева лучшим вратарём России и не видит других голкиперов, которые могли бы заменить легендарного футболиста ЦСКА. Чанов подметил, что Акинфеев не даёт повода усомниться в его мастерстве.
Источник: Metaratings.
Чанов — о 650 матчах Акинфеева в РПЛ: лишний раз подчёркивает легендарность Игоря в российском футболе
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал тот факт, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев провёл 650 матчей в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА