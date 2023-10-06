"У них лучший игрок, который едва не вылетел с "Кадисом" из испанского чемпионата во вторую лигу. То есть игрок из команды-аутсайдера из Испании – лучший в "Спартаке". Есть над чем задуматься" — передает слова Колодина "РБ Спорт".
Тео Бонгонда перешел в "Спартак" в июле этого года. За красно-белых конголезский футболист сыграл 15 матчей во всех турнирах. В них он забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе нового клуба Бонгонда успел попасть в список кандидатов на звание лучшего футболиста лиги по итогам июля/августа.
Сейчас "Спартак" идёт на пятом месте в РПЛ. Команда набрала 16 очков за 10 матчей.
Колодин: игрок команды-аутсайдера из Испании — лучший в "Спартаке"
Экс-игрок "Динамо" и сборной России Денис Колодин поделился своим мнением об игроке "Спартака" Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"